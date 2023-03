Charleroi : le parking gratuit de la Villette disparaît définitivement

Les parkings gratuits dans le centre de Charleroi, c’est terminé ! Dès ce mercredi, le parking de la Villette qui se trouve sous le ring et derrière la gare centrale n’est plus accessible. Il proposait 400 places gratuites de stationnement.

En effet, le quartier de la Villette sera prochainement métamorphosé. Un nouvel échangeur entre l’A503 et l’arrière de la gare Central va être créé. Ce chantier aboutira en 2024 à la construction d’un rond-point avec six bretelles d’accès.

Fini donc pour les automobilistes, de se stationner à cet endroit. Certains navetteurs sont d’ailleurs en colère, car désormais se garer à Charleroi leur coûtera de l’argent. "Le parking de la gare ce n’est pas gratuit. Et les transports en commun, c’est une perte de temps", confie un navetteur.

Du côté de la Ville de Charleroi, on comprend le désagrément. "Des solutions existent pour ceux qui doivent se garer en ville. En début de législature, j’ai décidé de faire passer de 300 à 120 euros le tarif annuel de parking de voirie en zone verte. 120 euros, c’est bon marché par rapport aux autres villes. Il y a aussi le parking de la gare et ceux de relais aux entrées de la ville", explique Xavier Desgain, échevin de la mobilité à Charleroi.