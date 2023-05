Charleroi : Le Palais des Expositions change de nom et se cherche un nouvel exploitant

Ne l’appelez plus "Palais des Expositions", appelez-le désormais "Grand Palais". Un changement de nom pour ce célèbre bâtiment carolo, qui accueillait notamment le "Salon des Arts ménagers".

Le site est en travaux depuis 2018. Mais le chantier touche à sa fin, et doit s’achever, en théorie, cet automne.

Ces travaux ont permis de remettre un coup de neuf à ce bâtiment construit dans les années 50, tout en conservant les éléments historiques, comme les 2 cheminées, et le célèbre "Bisou M’chou" inscrit sur la façade, et visible depuis le ring. Mais ils ont aussi permis de réorganiser les lieux.

D’un côté, près de 25.000m² de surface d’expositions sont répartis dans 3 halls modulables.

De l’autre côté, un parking de 550 places va voir le jour. Il devrait être accessible toute l’année, mais de manière payante.

Le tout relié par un jardin central. Pour cet espace de circulation et de déambulation extérieur, autour de l’actuel Hall d’Honneur, les façades du bâtiment initial ont été abattues dans leurs parties centrales.

L’ensemble des travaux représentent un budget de 48,5 millions d’euros. Un montant financé à 90% par la Région wallonne et la Commission européenne (Fonds structurels européens).

En attendant la fin des travaux, la Ville a déjà lancé un marché pour trouver le nouvel exploitant des lieux. Un nouvel exploitant qui devra proposer un programme le plus varié possible, pour attirer un maximum de public, et ainsi créer des retombées pour la ville et ses commerces, à quelques pas du Grand Palais.

Si tout se passe bien, les premiers évènements sont attendus au Grand Palais de Charleroi d’ici l’année prochaine.