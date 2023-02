Charleroi : le front commun des enseignants met la pression sur le politique

Les syndicats des enseignants mèneront cette semaine une série d’actions régionales. Une façon de marquer le coup un an après le départ d’un large mouvement de protestation.

4 revendications principales font l’objet depuis février 2022 d’actions et de manifestations à Bruxelles, Mons, Liège et Namur, avec à chaque fois quelque 10.000 manifestants dans la rue. C’est ainsi que les syndicats réclament des avancées sur la taille des classes, dénoncent la disparition de 180 formations qualifiantes, regrettent la surcharge de travail administratif due au plan de pilotage et enfin s’opposent au projet de réforme de l’évaluation des profs et des directions.

A un peu plus d’un an des prochaines élections, dans leur communiqué diffusé ce lundi, les syndicats expliquent qu’ils entendent donc mettre en garde les différents partis politiques sur le potentiel impact électoral de ce dialogue de sourds.

Première rencontre donc ce mardi matin à Charleroi où le front commun syndical sera reçu par le président du PS Paul Magnette.