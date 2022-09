Charleroi : le centre de prise en charge des violences sexuelles a déjà accueilli 208 victimes

Inauguration officielle du centre de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) de Charleroi ce mardi 13 septembre 2022. Cette maison située à Lodelinsart a ouvert discrètement ses portes en novembre 2021. Il s’agit d’un espace réconfortant, hors du cadre hospitalier, où les victimes peuvent recevoir des soins, une aide psychologique et déposer plainte en un seul et unique lieu. En 10 mois, le CVPS de Charleroi déjà accueilli plus de 208 victimes.

C’est une maison blanche adossée au CHU Pierre et Marie Curie. Elle est ouverte 7 jours sur 7 et 24h sur 24 aux victimes de violences sexuelles qui souhaitent trouver un lieu d’accueil avec tous les services dont elles ont besoin. On y trouve des professionnels formés à l’écoute des victimes. "Notre priorité est de répondre aux besoins de la victime", explique Sophie Debenoit, sage-femme légiste. "C’est déjà super si elle arrive à venir ici vider son sac."