Charleroi lance sa saison touristique

Avec un aéroport situé dans la région, beaucoup de touristes sont de passage à Charleroi et l’objectif de l’échevin du Tourisme, Maxime Hardy, est de leur faire passer un moment le plus long et le plus agréable possible : "On est à plus de 300.000 nuitées de touristes, on a des gens qui viennent d’un peu partout. Il y a des gens du nord du pays, il y a des gens d’Allemagne, d’Italie. Ça dépend des sites. Par exemple, le site du bois du Cazier attire pas mal d’Italiens de par son histoire", renchérit-il.

Comme dirait l’Echevin du Tourisme : "On constate aujourd’hui qu’il fait chaud et que les gens n’ont plus besoin d’aller à l’autre bout du monde pour avoir un moment de qualité. On a tout ce qu’il faut ici à Charleroi pour que les touristes peuvent s’épanouir".