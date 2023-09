Charleroi laisse filer la victoire en fin de match contre un Saint-Trond

Les Zèbres attendent toujours leur première victoire de la saison. Charleroi a pris un point face à Saint-Trond (1-1). Il a surtout laissé filer une très belle opportunité d’engranger un succès.



Les Carolos pensaient sans doute avoir fait le plus difficile quand Oday Dabbagh a ouvert le score (79e). Mais les trois points se sont envolés dans les derniers instants. Saint-Trond a obtenu un penalty et Aboubakary Koita l’a transformé (88e). Frédéric Ananou a été exclu dans les arrêts de jeu (90e+7).



Après six rencontres, le Sporting totalise quatre points. Les hommes de Felice Mazzu restent bloqués dans la zone rouge (13e). Le STVV occupe la 10e position avec 8 unités.

Charleroi se crée la première occasion après cinq minutes. Heymans alerte Suzuki de la tête, sans trop inquiéter le gardien trudonnaire. Il faut ensuite attendre le 3e quart d'heure pour voir les gardiens réellement mis à contribution. Koffi doit détourner un envoi de Barnes à la 34e minute sur le premier tir cadré limbourgeois. Dix minutes plus tard, Morioka fonce vers le but limbourgeois mais perdit son face-à-face avec Suzuki.



En début de seconde période, Mbenza manqué à deux reprises d'ouvrir le score mais envoie le ballon dans le petit filet (52e) avant de voir son envoi sauvé par un tacle de Godeau (54e). Côté limbourgeois, une reprise d'Ito force Koffi à la claquette (64e).



Les Zèbres portent encore le danger, mais pas plus Marcq (67e) que Mbenza, qui tire sur le poteau (69e) ou Zorgane (71e) ne parviennent pas à ouvrir le score. Koffi sauve une nouvelle fois les siens devant Ito (78e).



A la réception d'un centre de Rogelj, Dabbagh envoie le cuir au fond des filets pour porter les Zèbres aux commandes (80e). Charleroi espère tenir sa première victoire mais, après intervention du VAR, Saint-Trond reçoit un penalty pour une faute sur Delorge. Koita trompe Koffi et ramène l'égalité au marquoir (89e).



Une égalité maintenue grâce à un double sauvetage de Suzuki dans le temps additionnel d'une rencontre que Saint-Trond termine à 10 après la rouge d'Ananou (90e+6).