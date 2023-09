Charleroi : la ville dispose d'un cadastre des rues les plus accidentogènes

L'échevin carolo de la Sécurité routière Xavier Desgain (Ecolo) et le chef de corps de la police de Charleroi Laurent Van Doren ont présenté ce jeudi matin un cadastre des rues les plus accidentogènes de la ville. Outre qu'il objective le niveau de dangerosité de certaines voiries, le document a l'intérêt de prioriser les interventions de la Ville, a indiqué l'échevin carolo.

Réalisé à partir de données d'accidentologie, d'informations provenant des assureurs, d'éléments venant de la police administrative ou encore de données de mobilité, le cadastre tient compte à la fois du nombre d'accidents et de leur gravité. Sur ce double critère, il établit un classement des quelque 12.000 voiries carolos de la plus accidentogène à la moins accidentogène. "En réalisant ce cadastre, la police de Charleroi a fait un travail remarquable. Nous disposons désormais d'une précieuse feuille de route pour les années à venir. La Ville et la police vont pouvoir agir dans leurs matières respectives pour apporter des solutions", a indiqué Xavier Desgain.

Du côté de la Ville, quelques priorités de sécurisation se dégagent déjà. Le cadastre lui a ainsi permis d'identifier des zones à traiter globalement ainsi que différentes voiries problématiques, communales comme régionales. Selon l'échevin, ces voiries sont à "travailler" en imaginant par exemple de nouveaux aménagements ou en les suggérant aux autorités régionales. Sur certaines voiries où la vitesse est en cause, la Ville de Charleroi a introduit en outre une demande pour pouvoir installer des radars fixes.