Charleroi : la Ville a nommé une référente "Genres"

Sa fonction comme référente "genres" n’est pas une fonction à plein temps. Mais Jennifer Hiernaux tâche d’en inscrire de plus en plus les contours : "avant de me nommer dans cette fonction, la ville a pris une décision relative à l’utilisation de l’écriture inclusive dans sa communication interne, ce dont je me réjouis. Mon rôle, surtout, ce sera de voir si, dès les prémices d’un projet, il n’y a pas déjà un manquement par rapport aux questions d’égalités. Et si c’est le cas, corriger pour que la discrimination soit effacée de ces projets. Il faut que chacun et chacune trouve sa place dans les projets. Et cela ne concerne pas que les hommes et les femmes".

Car si pour l’instant, l’activité de Jennifer Hiernaux vise l’égalité femmes-hommes, l’objectif est de prendre en considération toutes la diversité des genres, LGBTQIA +.