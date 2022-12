Charleroi : "La silicon valley de la biotech" se trouve chez nous

Un tout nouveau campus dédié aux biotechnologies et à la pharma technologie va prochainement ouvrir ses portes à Charleroi. Le chantier a été lancé aujourd’hui. L’objectif est de maintenir la Belgique dans le classement de tête des pays innovants dans le secteur.

La Belgique figure à la 3e place du classement européen du secteur biotech. Le secteur représente 37.000 emplois, 5 milliards d’innovations et 83 milliards d’euros d’exportations. Certains parlent même de notre pays comme de la " Silicone Valley de la biotech".

Frédéric Drucke est le président du futur Biotech Campus : " Ces dernières années, il y a eu une accélération des investissements. Le Covid a servi de moteur et a permis de montrer l’excellence et l’agilité du secteur biotechnologique de la Belgique pour répondre aux besoins de santé. La Belgique, la Wallonie, sont parmi les leaders européens du secteur. Nous devons garder ce leadership et préparer la compétitivité de demain. Il y a une intra compétitivité européenne mais aussi en dehors de l’Europe. Les Américains et les Asiatiques avancent vite. Donc à nous de former les talents de demain et d’anticiper l’avenir. "

La région wallonne compte bien continuer sur cette lancée et a donc profité du plan de relance européen pour investir dans la création de ce nouveau carrefour d’emplois et de formations.

Un investissement de 35 millions d’euros décidé en 2018 par le gouvernement Wallon. En 2021, le projet est intégré au plan de relance européen pour un montant de 30 millions d’euros supplémentaires grâce à l’attribution de cette nouvelle mission : accueillir un centre de formation de pointe doté d’un accélérateur d’entreprises.

Le campus aidera à se faire rencontrer, d’un côté les entreprises qui cherchent de la main-d’œuvre, les organismes de formations et de l’autre, les demandeurs d’emploi ou les étudiants.

L’objectif est donc de faire de Charleroi, comme d’autres pôles économiques belges, un acteur incontournable du secteur.