Charleroi : la police satisfaite d’un après Belgique-Maroc très calme

0-2. Le Maroc a battu la Belgique, ce dimanche. La communauté d’origine marocaine est importante à Charleroi. Au coup de sifflet final, les klaxons ont retenti pendant de longues minutes dans les rues de Charleroi. Une célébration légitime. Depuis le réaménagement de la Place Verte et du Boulevard Tirou et avec les travaux sur la Place Charles II, plus moyen de multiplier les allers et retours sonores, dans le centre-ville. Un rassemblement a donc eu lieu pendant quelques minutes sur le rond-point du Marsupilami, obligeant la police à intervenir pour organiser la circulation. Mais contrairement à Bruxelles où il y a eu des dégâts et des blessés à l’occasion d’échauffourées après la rencontre, à Charleroi, tout s’est passé dans une ambiance bon enfant. Aucun débordement n’a été signalé. Deux arrestations administratives ont été opérées. L'une pour ivresse, l'autre pour l'utilisation d'un engin pyrotechnique jugé dangereux. Des interventions minimes. Sur sa page Facebook, la police a salué les supporters de l’équipe du Maroc ponctuant sa publication du hashtag #fierdetrecarolo