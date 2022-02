Charleroi – La Louvière : une maison de retraite pour chats

Vous avez l’âme charitable, vous rêvez d’adopter un chat câlin ? Pourquoi ne pas accueillir chez vous un chat retraité ?

Une grand-mère qui entre en maison de repos, une personne qui décède, un déménagement …. Outre la tristesse et le désagrément que ces événements engendrent, il y aussi la détresse non négligeable des animaux de compagnie contraints malgré eux de déménager au risque de se retrouver à la rue ou un centre d’hébergement de la SPA, Société protectrice des Animaux. L’adoption de chats âgés est moins aisée que pour les chatons.

Dans les régions de Charleroi et La Louvière, chez Paco Cat’s and Co, on a fait le pari d’accueillir les chats adultes au grand âge en vue de leur trouver des familles d’accueil. Certains ont aussi été recueillis en rue par les collaborateurs de l’association.

Le but est de trouver des familles qui accueillent les chats jusqu’à la fin de leur vie.

Les chats qui ne demandent qu’à être aimés, câlinés, sont en général en bonne santé et suivi par le vétérinaire. La prise en charge médicale est assurée par Paco Cat’s and Co.

Comment adopter un chat ?

L’adoption se fait simplement en contactant l’association. Comme il s’agit de chats âgés, on parle d’ " adoption de cœur ". Il n’y a pas frais d’adoption mais un don de minimum 20 € à verser à l’association afin de couvrir certains frais.

Un contrat d’adoption en bonne et due forme sera établi entre l’association et la famille d’accueil.

Plus d'infos : www.pacocatsandco.be et la page Facebook