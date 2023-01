Charleroi : La Guimbarde reçoit 14.000 euros pour poursuivre son relooking

Le théâtre La Guimbarde vient de décrocher le prix Sambria pour embellir sa façade. Les fresques actuelles vont être prolongées. Objectifs : plus de visibilité, et plus de couleur dans le quartier.

Les nouvelles fresques verront le jour rue de France et rue des Gardes. Elles seront signées Alejandro Ardilla, de l’asbl Art Mural. Cet artiste avait déjà réalisé, en 2021, la façade de la rue du Mouton blanc. Mais le sens de circulation a changé depuis lors ! Les fresques risquaient donc de ne plus être visibles de grand monde. D’où l’idée de prolonger "l’habillage" des façades.

" Le collectif Sambria de Prométhéa a fait le choix de soutenir ce projet qui par la création artistique projetée sur la façade, offre une meilleure visibilité au Théâtre de la Guimbarde tout en améliorant l’espace urbain au profit des habitants du quartier " précise Jean-Sébastien Pirnay, président de ce collectif d’entreprises mécènes (AT Osborne, Bureau d’études Pirnay, Brussels South Charleroi Airport, CEGELEC, CEW&Partners, Duchêne, Ets BERTRAND, FALLY & ASSOCIÉS, Koeckelberg, Lixon, ORES, Piron Architectes, PS2, Réservoir A, VK Architects & Engineers, Wust).

Lors de la cérémonie, le collectif a lancé son appel à projets. Les candidats au prix Sambria 2023 (15.000 euros) ont jusqu’au 19 mars pour rentrer leurs dossiers sur www.promethea.be.

L’an dernier, le Rockerill avait reçu 11.000 euros pour installer un studio d’enregistrement.