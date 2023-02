Charleroi : la Défense recrute dans le centre commercial Ville 2

Kylian arrive de la région namuroise. Son rêve ? Intégrer les paracommandos. "Je voudrais vraiment faire ma vie là-dedans. Depuis l’âge de 12-13 ans, je sais que c’est ce métier qui m’attire". "Moi je m’appelle Johanne, j’ai 16 ans. J’étais en promenade avec une copine, je n’étais pas au courant qu’il y avait ce pop-up. Je n’aurais pas osé me renseigner auprès de l’armée. Mais là, comme ils sont là, j’en profite". Johanne voudrait intégrer l’armée de terre, en tant qu’ingénieur industriel. "Cet été je compte m’inscrire à un stage que l’armée propose, pour découvrir un entraînement, etc.".

Le Commandant Michel Renotte dirige le centre d’information de la province de Hainaut. C’est la prochaine fois qu’il "recrute en mode pop-up". "Notre objectif ici, et pendant un mois, est d’accroître notre visibilité et d’attirer des jeunes. Charleroi a du potentiel à ce niveau : beaucoup de jeunes, des écoles à proximité. Notre but est aussi d’éveiller la curiosité des jeunes par rapport à la variété des métiers disponibles à la Défense". Il ne faut pas nécessairement de qualifications. "Nous allons les former à la Défense, pour la plupart. Nous espérons recruter aussi des jeunes avec des formations particulières, des profils plus spécifiques. La limite d’âge est fixée à 30 ans pour les candidats. Nous espérons en recevoir un maximum, sur le stand".