Charleroi : l’ordinateur le plus puissant de Wallonie s’appelle "Lucia"

"Lucia" est dix fois plus puissant que les supercalculateurs que notre région possédait jusqu’ici. "C’est l’équivalent de 5000 ordinateurs portable et de 6000 consoles de jeux", compare Philippe Geuzaine. Toutefois, la machine ne sert pas à la bureautique ou les loisirs vidéoludiques, la puissance de calcul de "Lucia" sera utile à l’industrie pharmaceutique, l’aéronautique et la production d’énergie.

Par exemple, Philippe Chatelain, chercheur en mécanique des fluides, utilise un supercalculateur quotidiennement, "ça nous permet de faire de grosses simulations numériques. On représente un problème d’ingénierie, comme le vent qui traverse un parc éolien, et on va essayer de mieux comprendre et maîtriser le parc afin de produire plus et de manière plus constante", exemplifie le chercheur.