Charleroi : l’avenir incertain du site Caterpillar

Echaudés par ces deux échecs précédents, les pouvoirs publics ne semblent toutefois pas renoncer : on reste prêt à mettre de l’argent public, nous dit-on, on veut qu’il y ait un jour à nouveau des activités (et donc des emplois) sur le site. Mais tout indique qu’on va changer de tactique : fini la recherche d’un occupant unique, pour les cent hectares. Les différents acteurs publics (Ville et Région, Igretec et Wallonie Entreprendre, ex-Sogepa) vont sans doute acter, dans les prochains jours, l’idée qu’on pourrait morceler le site et ouvrir le jeu côté activités : de l’industriel, ou du technologique, évidemment (ce serait un plus pour la région carolo et l’emploi) mais il y a déjà eu aussi des approches de sociétés de logistique par exemple, avec leurs camions, il faudra aussi réexaminer ces offres-là…

Une autre décision pourrait être prise rapidement : on a laissé le site tel quel pendant les deux projets auquel on a cru (pensant décider avec eux ce qu’ils auraient souhaité). On va sans doute ne plus attendre, prendre le risque et terminer de préparer le terrain avant de savoir qui l’occupera : déconstruire les halls Caterpillar, dépolluer ce qui doit l’être, compléter des équipements d’infrastructure. Cette étape-là va prendre, nous dit-on, deux ou trois ans.

Même en mettant tout au mieux, on ne retravaillera donc pas sur le site Caterpillar avant 2025, 2026.