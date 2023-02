Charleroi : Jean-Michel Saive de retour sur le terrain de ses exploits

C’est au Dôme de Charleroi que Jean-Michel Saive s’est présenté, ce jeudi matin. Là où il a fait les heures de gloire de la Villette, son club pendant 22 ans, entre 1991 et 2012 : "ça a été une période incroyable de ma carrière. Des victoires très nombreuses en Champion’s League. D’abord juste à côté, à la salle de la Garenne, et puis à partir de 2000 ici, au Spirou Dôme. Des ambiances de folie, un public incroyable. De grands moments". Mais c’est à un autre public que Jean-Mi faisait face cette fois. Désormais président du COIB, le Comité Olympique et Interfédéral Belge, celui qui est un des plus grands sportifs de l’histoire de notre pays était invité par le B4C, Business for Charleroi, le club d’entrepreneurs qui rassemblent un peu mois de 350 membres. "C’est un nouveau rôle mais qui est la poursuite de mon amour du sport. Plus comme athlète actif mais en premier défenseur de nos athlètes, du sport et de toutes les fédérations qui sont membres du COIB. C’est important d’avoir l’opportunité de présenter comment fonctionne le COIB et l’organisation du soutien à nos élites sportives et j’aime beaucoup ça". Jean-Michel Saive, avant d’en devenir le président en 2021, était vice-président du COIB depuis 2017. Avant cela, il présidait la Commission des Athlètes.