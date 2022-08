Charleroi inflige une quatrième défaite à Seraing dans les dernières secondes

Dans le cadre de la quatrième journée du championnat de Belgique de football, Charleroi s’est imposé 0-1 à Seraing samedi grâce à un but de Jackson Tchatchoua (85e). Dans le même temps, le Cercle de Bruges et Malines ont partagé l’enjeu (0-0). Au classement, les Zèbres (7e) comptent 6 points, Malines (11e) et le Cercle (15e) 4 et les Métallos sont toujours à zéro.

Chez les Métallos, José Jeunechamps a préféré Daniel Oparé et Marius Mouandilmadji à Marvin Tshibuabua et Sandro Trémoulet. Le coach des Zèbres, Edward Still a apporté des changements tant en défense qu’en attaque dont ont fait les frais Stefan Knezevic, blessé, Loïc Bessile, Anass Zaroury et Youssouph Badji au profit de Jonas Bager, Adem Zorgane, Tchatchoua et Nadhir Benbouali.

Cela n’a pas empêché les deux formations de se montrer attentistes. Du coup, le gardien zébré, Hervé Koffi, n’a pas été mis à contribution alors que Guillaume Dietsch s’est distingué en plongeant dans les pieds de Benbouali (20e). Après la pause boisson (23e), Charleroi, qui a tenté de hausser le rythme, a limité sa production offensive à une occasion de Zorgane, qui n’a pu éviter l’intervention de Dietsch (37e).

Les Zèbres ont continué sur leur lancée après la pause et sur une combinaison de son duo algérien Zorgane-Benbouali, ils ont alerté Dietsch (59e). Il y avait manifestement plus d’animation : après que Koffi a bloqué une frappe d’Antoine Bernier (7e8) et de l’autre côté, Dietsch est intervenu devant Benbouali (79e). Il y avait du but dans l’air et celui-ci est arrivé par Tchatchoua, qui a pris Sérgio Conceição de vitesse (85e, 0-1).