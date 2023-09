Charleroi : FILAO, première usine belge de recyclage plastique en circuit court est inaugurée

Jusqu’ici, le recyclage des bouteilles en plastique (PET) était principalement effectué à l’étranger. Désormais, 70% des bouteilles que nous trions dans les sacs bleus seront traitées chez FILAO, à Charleroi. Le site entend recycler 40.000 tonnes de bouteilles transparentes et claires chaque année, soit environ 80% des bouteilles en plastique PET collectées en Belgique.

Le Belge consomme en moyenne 150 bouteilles de plastique chaque année. Ce recyclage en "circuit court" va permettre de moins dépendre de l’étranger. D’un point de vue environnemental, chez FILAO, on promet une baisse des émissions de CO2 liées à la production de plastique, et des modes de fabrication plus écologiques, grâce aux énergies renouvelables et à l’optimisation de l’eau.

La construction de l’usine de Couillet s’inscrit dans le cadre d’un appel d’offres lancé par Fost Plus, l’organisme qui gère le recyclage des emballages ménagers en Belgique, et remporté par Sources Alma et Veolia. L’accord prévoit que quelque 33.500 tonnes de bouteilles PET transparentes et bleues seront traitées dans l’usine de Couillet annuellement et ce durant neuf ans.

Les bouteilles proviendront de cinq centres de tri en Belgique : Val’Up (Mons), Valtris (Charleroi), Sitel (Engis), Indaver (Willebroeck) et Prezero (Evergem). Grâce à un process en 5 étapes (tri, broyage, lavage, tri de paillettes et extrusions), elles seront transformées dans l’usine de Couillet en granulés PET recyclés, qui seront ensuite utilisés pour fabriquer de nouvelles bouteilles par Sources Alma.

Derrière ce projet, on retrouve Veolia, expert en solutions environnementales et Sources ALMA, l’un des principaux producteurs d’eau en Europe. Montant de l’investissement : 45 millions d’euros, en partie financés par des fonds wallons. La mise en route de l’usine a aussi permis la création de 40 emplois directs à Charleroi.

L’inauguration s’est déroulée en présence du vice-Président de la Wallonie, Willy Borsus, de la ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier et du secrétaire d’Etat Thomas Dermine.