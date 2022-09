Charleroi et les ratures du Zèbre

Beaucoup ont sursauté, à la fin du mercato, de ne pas voir d’attaquant supplémentaire dans l’effectif des Zèbres. A la lecture de la feuille des scores de ce premier volet de la saison, Charleroi a cependant inscrit au moins un but lors de huit de ses neuf derniers matchs. Preuve que l’absence de point de fixation à l’avant n’a pas provoqué la sécheresse offensive qui était crainte. Le trident composé de Daan Heymans, Ali Gholizadeh et Isaac Mbenza montre régulièrement des dispositions intéressantes qui ne se traduisent pas pour autant par des statistiques affolantes. Aucun ne compte plus de deux buts à l’approche de la première trêve de la saison. L’époque des buteurs prolifiques que furent Jérémy Perbet, Kaveh Rezaei ou Victor Osimhen paraît loin, et c’est symboliquement un problème pour les supporters de Charleroi.