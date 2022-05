Charleroi et Genk partagent l'enjeu et font les affaires de Gand

Charleroi a partagé l’enjeu (2-2) face à Genk dans le cadre de la troisième journée de ces Europe Play-Off et abandonne sans doute ses derniers espoirs d’Europe. Bayo avait pourtant ouvert la marque pour les Zèbres en fin de première période mais les Limbourgeois ont réagi en fin de match et renversé la rencontre en dix minutes. Onuachu a égalisé à la 80e avant que Thorstvedt ne donne l’avantage à Genk à la 83e. Mais Charleroi est tout de même parvenu à égaliser à la 93e grâce à un doublé de Bayo.

La première mi-temps a pourtant été pauvre en occasions même si Genk a tenté de mettre en difficulté la défense carolo, surtout en passant par les flancs. Les Zèbres ont, eux, tenté de se créer des opportunités en contre mais ont manqué de précision dans la dernière passe.

Ce sont tout de même les Carolos qui parviennent à prendre les commandes de la rencontre juste avant la mi-temps grâce à Bayo. L’attaquant zébré est oublié dans le rectangle limbourgeois et place une tête victorieuse au petit rectangle (45e).

Charleroi est ensuite tout proche de tuer la rencontre à la 56e mais la frappe de Heymans touche le poteau.

Il n’en fallait pas plus pour relancer Genk. Sur un centre de la droite d’Ito, Onuachu reprend du droit et sa frappe croisée trompe Koffi (80e). Les Limbourgeois reprennent le match en main et il faut un grand Koffi pour détourner la déviation de Thorstvedt (84e).

Sur le corner suivant, Genk parvient tout de même à prendre l’avantage grâce à Thorstvedt. Koffi repousse mal une frappe d’Heynen déviée par Bessile. Le Norvégien suit bien et pousse la balle au fond (84e).

Mais Charleroi a de l’orgueil et parvient à égaliser dans le temps additionnel grâce à Bayo d’une belle frappe croisée du gauche (93e).

Et la folie s’empare du Mambourg. Les Zèbres pensent même faire 3-2 une nouvelle fois par Bayo mais Ilaimaharitra est hors-jeu et le but est annulé (94e).

Avec ce partage, Charleroi se retrouve à 6 points de Gand qui reçoit Malines de ce samedi. Genk revient à 1 point des Buffalos.