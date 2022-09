"Charleroi est un club sain, c’est bien… Mais le supporter il veut avoir un rêve, vivre des émotions !"

Dans l’InstaLive de La Tribune cette semaine, nous sommes revenus sur la très bonne forme du Standard, grand gagnant du week-end. Alors que l’Antwerp continue d’enchaîner et que les équipes bruxelloises ont également gagné. Un perdant, aussi, le Sporting de Charleroi. Les Zèbres ont perdu leur cinquième rencontre en neuf journées de championnat, et en ayant encore inscrit deux buts.

Benjamin Deceuninck explique : "Le gros perdant du week-end pour moi c’est Charleroi. Ça fait deux fois d’affilée qu’ils marquent des buts et cela fait deux fois qu’ils perdent. Alors qu’on a dit depuis le début de la saison que le problème c’est que personne ne marque, qu’il n’y a pas d’attaquant. Finalement, il est peut-être plus à l’arrière qu’on ne le pensait, le problème. Cette équipe prend des buts trop rapidement. Il y a des bonnes choses dans la construction, mais je trouve que pour l’instant il faut faire gaffe à Charleroi parce que c’est un peu déstructuré. En pertes de balles ils sont très fragiles. Sur les phases de buts de Westerlo, ça fait un peu peur la manière dont Charleroi a défendu."

Il manque une étincelle, une connexion entre les fans et les joueurs : "Moi je comprends que les supporters râlent, c’est leur club. Et les supporters, tant que ça se passe de manière correcte, ils ont le droit d’encourager quand ils le souhaitent et ils ont droit de râler aussi. Ça fait parfois avancer les choses quand on le fait de la bonne manière. Je pense que ce qui manque aux supporters de Charleroi c’est de pouvoir se fixer un but, un rêve. Le club est sain, c’est super. Effectivement, il faut le souligner, le club est sain. Mais le supporter il s’en fout un peu de ça. Il veut que son équipe gagne des matches, il veut qu’il se passe quelque chose, il veut vivre des émotions. En ce moment je trouve qu’à Charleroi il n’y en a pas assez. Il y a un truc qui n’est pas connecté entre l’équipe et le public. Parfois on se dit que c’est un pas en avant, deux pas en arrière ou un pas en avant, un pas en arrière. Mais il faudra qu’ils se rencontrent à un moment de la saison. Mais je comprends que ça râle parce qu’il n’y a pas cette petite étincelle pour l’instant au Sporting de Charleroi."