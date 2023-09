Charleroi ennuie le FC Bruges mais s’incline au terme d’un match très spectaculaire

La deuxième mi-temps est, dans un premier temps, légèrement moins productive, mais reste animée. Mignolet s’interposant à trois reprises face à Dabbagh, l’attaquant palestinien des Carolos. Zinckernagel se procure également une occasion de la tête, mais l’ancien du Standard trouve Koffi sur sa route.

Les dernières minutes sont elles palpitantes : De Cuyper frappe juste à côté avant que Nusa, à trois minutes du terme, ne libère les Brugeois. Le Norvégien, qui a connu ses deux premières caps tout récemment, avec à la clé un but et deux passes décisives, enroule un long centre. Personne ne le touche et Koffi est battu. Thiago et Heymans manquent de peu d'alimenter le marquoir, une mission remplie par Jutgla dans les arrêts de jeu. Le but du KO dans cette partie. Charleroi a bien joué, mais s'incline finalement 4-2.

Bruges reprend la première position avec 13 unités en 6 matches. Gand compte aussi 13 points (5 matches), tout comme Anderlecht (6 matches). Charleroi est bloqué à 13e position avec 4 points et attend toujours une première victoire cette saison.