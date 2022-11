Charleroi éliminé en Coupe : "Avec tout le respect que j’ai pour Seraing, comment ne pas être abattu quand on perd ici ?", s’interroge Marcos Ilaimaharitra

De son côté, l’entraîneur intérimaire Frank Defays était même complètement désemparé au point de balbutier en entamant sa première réponse. "…Oui euh… je suis… très touché et honteux. Quand je vois ce que nous avions en mains et la manière dont on le perd… c’est très marquant. On menait et tout s’est effondré, je ne dirais pas sans raison apparente. Je n’aime pas parler à chaud, mais je suis de prime abord pas très satisfait des remplaçants. J’aimerais revoir le but égalisateur mais j’ai le sentiment que c’est encore un but "gag" et tout à fait évitable. À ce moment-là, j’ai l’impression que mentalement, tout s’effondre. Pour moi, c’est effectivement un gros coup dur qui me tombe sur la tête", confie Frank Defays.

La détresse des supporters carolos s’est aussi (mal) exprimée durant les prolongations avec quelques fumigènes lancés sur la pelouse. Charleroi va maintenant affronter Malines le week-end prochain, dernier match avant la trêve. Le nouvel entraîneur (Felice Mazzu ?) devrait logiquement débarquer dans les prochains jours.