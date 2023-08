Charleroi : El Bwèsse à Tèyâte victime d’un vol de matériel

El Bwèsse à Tèyâte, ce nom ne vous dit peut-être rien. Il s’agit d’une troupe de théâtre carolo qui défend l’utilisation du wallon. Elle s’est fait particulièrement remarquer lors des confinements grâce à la Wallo-Mobile, une scène itinérante grâce à laquelle les comédiens parcouraient les maisons de retraite pour aller chanter en wallon pour les résidents condamnés à un confinement strict. Depuis, la Wallo-Mobile ne cesse de circuler à travers la Wallonie.

Malheureusement, la joyeuse troupe pourrait connaître un coup d’arrêt. Hier, le local de répétition a été visité et tout le matériel de valeur a été volé. Un matériel qui n’était pas assuré.

Une joyeuse troupe de comédiens amateurs qui, dès que l’occasion se présente, animent les rues et les événements à Charleroi et ailleurs. La prochaine représentation ce sera ou plutôt ce devrait être à la fête des moissons à Estinnes, près de Binche. Devrait, car hier matin, Victor Gravy, animateur principal de la troupe a fait une triste découverte : "quand j’ai ouvert la porte du local de répétition, j’ai constaté qu’on on avait pris tout le matériel de valeur. Sonorisation, groupe électrogène, matériel de bricolage pour la fabrication du décor. Il y avait beaucoup de matériel neuf. Tout à disparu".

Il y en a pour des milliers et des milliers d’euros. Et malheureusement, ce matériel n’était pas assuré. "Pour assurer tout cela on nous demandait de payer la somme équivalente à la valeur de ce qui nous a été volé. À quoi cela sert-il alors de s’assurer ? C’était un montant impayable pour nous. Et quitte à payer un tel montant, autant le garder pour racheter du neuf en cas de vol. S’assurer, c’était impayable".

Pour les prochaines prestations, Victor Gravy compte désormais sur la solidarité et espère trouver du matériel à prêter ou à louer. Mais il a pris un coup au moral : "le peu d’argent qu’on gagne avec nos prestations, on l’investit dans du matériel. C’est la première chose qui fait mal au moral. Mais psychologiquement, c’est dur aussi parce que le but de départ, finalement, c’est d’aller porter du bonheur aux gens. Et avec cette tuile qui nous tombe sur la tête, on nous empêche d’aller apporter ce plaisir".

Faute de matériel, les répétitions de la troupe sont interrompues. Une troupe qui espère au plus vite retrouver la joie du partage.