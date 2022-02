Lors du mercato hivernal, les Carolos se sont montrés assez actifs. Avec plusieurs mouvements, dans le sens des départs comme des arrivées. Charleroi a attiré Youssouph Badji (en prêt via le Club Bruges), Daan Heymans (en prêt via Venezia), Vakoun Issouf Bayo (en prêt via Gand), Ben Karamoko et Nauris Petkevicius.

Edward Still se montrait d’ailleurs très satisfait du travail effectué pour réaliser ces transferts. "J’en tire un bilan très positif. Charleroi sort plus fort de ce mercato par rapport au début. Certes, nous aurions voulu boucler nos derniers transferts plus rapidement. Mais la complexité de ce mercato hivernal a rendu la tâche impossible. Nous sommes très contents de nos recrues. Ces joueurs vont nous renforcer à des postes où il était nécessaire de recruter."

Face à Seraing, les supporters carolos retrouveront leur Mambourg, qu’ils n’ont plus côtoyé depuis le 10 décembre et la visite d’Ostende. Entre 4.000 et 5.000 supporters sont attendus.