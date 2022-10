Charleroi donne une leçon de réalisme à Anderlecht, battu pour la 5e fois de la saison

Charleroi a battu Anderlecht dans le duel des Sportings. Un seul but – signé de l’ex-mauve Ryota Morioka – a suffi au bonheur de Carolos particulièrement efficaces (0-1). Trop brouillons dans le dernier geste, les Bruxellois peuvent, eux, s’en vouloir. Ils encaissent leur 5e défaite en Pro League, soit un match sur deux. Anderlecht a enregistré 21 frappes, Charleroi a tiré à 5 reprises et n’avait pas cadré avant la 63e minute.



Anderlecht et Charleroi se relancent après la trêve internationale avec des retouches de part et d’autre. Duranville et Hosseinzadeh sont titularisés pour la première fois. Le choc entre Silva et Andreou marque le premier quart d’heure et va étirer la première mi-temps. La liste des occasions par contre est plutôt courte : un tir à distance de Vertonghen (23e), un superbe arrêt de Patron sur un essai puissant d’Ashimeru (24e) et une frappe dans un angle fermé de Silva (45e+5). Le Sporting bruxellois ne concède pas grand-chose mais manque de justesse dans le dernier ou l’avant-dernier geste.