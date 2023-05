Charleroi: dix ans ferme requis pour l'auteur d'un viol sur une dame âgée commis dans la chambre d'en face, aux urgences

Le ministère public a requis, mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi, une peine de 10 ans de prison ferme contre Bernard S. Le prévenu, actuellement détenu, est poursuivi pour viol et atteinte à l'intégrité sexuelle d'une septuagénaire au sein des urgences du Grand Hôpital de Charleroi. Ce dernier jure ne pas se souvenir des faits.

Le 19 décembre 2022, en état de confusion et incapable de parler, la victime âgée de 75 ans est hospitalisée dans la chambre numéro 16 des urgences. Dans la chambre d'en face, Bernard S. est à son tour hospitalisé en soirée à la suite d'une chute sous l'influence de la boisson.

Interpellé par une infirmière

L'homme est d'abord interpellé par une jeune infirmière en train d'arpenter le couloir du service de pédiatrie et d'entrer dans deux chambres. Quelques instants plus tard, un témoin découvre le prévenu dans la chambre de la victime, le pantalon baissé dans une position sans équivoque sur la septuagénaire, qui se trouvait dans un état de semi-conscience.

Aujourd'hui, Bernard S. déclare ne plus se souvenir des faits. "Je ne me souviens même pas d'être allé à l'hôpital. Je me souviens juste être tombé à terre et qu'un monsieur a appelé les secours. Ensuite, je me suis réveillé à la police."

Une mémoire opportuniste

Mais selon le substitut Vervaeren, le prévenu fait preuve d'une "mémoire opportuniste": "Entendu juste après les faits, il se souvenait qu'il était à l'hôpital, qu'il cherchait la sortie et que c'était la victime qui voulait".

Le parquet a requis une peine de 10 ans de prison ferme contre l'homme de 30 ans, qui venait de sortir de prison au moment des faits et qui a déjà obtenu deux sursis probatoires en 2021. Me Somers, à la défense, a plaidé un ultime sursis probatoire. Le jugement est attendu pour le 24 mai.