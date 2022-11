Charleroi : devenez mécanicien pour vélo, un métier qui manque de bras

La crise énergétique et climatique semble doper l’engouement des Belges pour la bicyclette. Toutefois, la dure reprise de l’économie après la pandémie de Covid-19 provoque des pénuries de pièces et de main-d’œuvre. Le secteur a donc besoin de sang neuf pour entretenir les vélos.

Sur ce coup, Frédéric Colaux, responsable des formations "mobilité" à l’IFAPME de Charleroi, a eu le nez fin il y a six ans quand il a eu l’idée d’ouvrir cette nouvelle section au sein de l’institut de formation. A l’époque, il y avait déjà une pénurie et pour le formateur, la filiale a encore de l’avenir, "tous les vélos à assistance électrique que l’on a vendu pendant le confinement doivent être entretenus". Le titre officiel des réparateurs : mécanicien de cycle.

Le métier se complexifie avec le temps : "avant c’était facile, tous les câbles étaient en externe, maintenant il y a de plus en plus de vitesse, c’est réglable, … Le travail est plus fin", explique Laurent Servais, le formateur. Pas de quoi impressionner la trentaine de jeunes et la quarantaine d’adultes qui suivent la formation et qui seront opérationnel d’ici quelques mois.