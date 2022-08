Charleroi : deux jeunes hommes se noient dans l’étang du Pircha et dans la carrière de Gralex

Une enquête déterminera les causes du décès. Mais pour Michel Méan, l’hypothèse la plus vraisemblable serait une hydrocution. "Il y a plus de 37 à 40 degrés au soleil à surface de l’eau et moins de 5 degrés dans les profondeurs. Cela fait une différence de plus de 30 degrés. Il y a un effet d’hydrocution."

Ce n’est pas la première fois que des drames ont lieu dans ces deux propriétés privées. En 2018 déjà, un nageur de 34 ans avait perdu la vie dans la carrière de Gralex. Sa dépouille avait été retrouvée à 30 mètres des berges. "Et quelques années auparavant, nous avions eu deux décès simultanés dans la carrière du Pircha. Ce ne sont pas des accidents anodins", déplore le porte-parole. "Les réseaux sociaux vendent ces endroits comme des points d’eau magnifiques. Mais les baignades y sont interdites."