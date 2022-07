Charleroi : des visites guidées des chantiers à la ville haute

La ville de Charleroi est en chantier, particulièrement la ville haute qui va être totalement transformée. Et en cette période estivale, la maison du tourisme de Charleroi propose une visite de ces chantiers.

"C’est une initiative originale et nous savons que cela intéresse les gens, explique Valérie Demanet, la directrice de la maison du tourisme de Charleroi. Il y a quelques années, nous avions organisé de telles visites pour le chantier de "Rive Gauche" et cette fois donc on propose ces visites de tous les chantiers ville haute. Il y a une brochure gratuite avec des QR code qui permet de faire la visite en solo et puis on propose aussi ces visites guidées avec des guides formés et passionnés."

Derrière cette initiative "touristique", il y a l’idée de faire comprendre l’objectif de ces chantiers et leur bien-fondé mais pas seulement : "On est en fait sur une lasagne historique, explique Jean-Pol Nelequet, le guide du jour. L’UT par exemple, a été construite sur les anciens remparts de la ville et la plupart des bâtiments historiques datent de plus d’un siècle. Ils témoignent de la splendeur du Charleroi d’antan. Les travaux en cours visent justement à redonner à la ville haute toute sa splendeur. L’objectif est aussi, à travers ses visites, de donner l’envie à des futurs jeunes étudiants de venir étudier dans ce qui sera le futur campus universitaire."

"Je suis ici parce que j’ai envie de mieux cerner ce que sera le Charleroi de demain, commente Julie, une des visiteuses du jour. Par exemple, on est ici au pied du BPS22, un bâtiment du début du siècle et j’aimerais savoir comment il va s’intégrer dans le nouveau paysage."

Ces visites guidées des chantiers de la ville haute sont proposées jusqu’au 19 septembre prochain.