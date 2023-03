Charleroi : des milliers de litres d’eau disparaissent chaque année

L’exemple de la caserne Trésignies est éloquent. Régis Callens le détaille : "le complexe compte une quinzaine de bâtiments. Et pour tous ces bâtiments, il y a un seul compteur d’eau. Mais ici en dessous, il y a des centaines de mètres de ces anciennes canalisations. En surface, le poids des véhicules qui passent sur ces canalisations à considérablement augmenter. Ce n’est pas étonnant qu’elles cèdent, par endroits. Et cela vaut pour toute la ville. On parle de centaines de kilomètres de tuyaux. Cela vaut d’ailleurs pour toute la Wallonie. Partout, le réseau est vieillissant. En amont d’un compteur le réseau appartient à la SWDE qui a ses propres chasseurs de fuites. En aval des compteurs, cela devient de la responsabilité des propriétaires des bâtiments. La ville de Charleroi en compte près de 500".

Pour chasser la fuite, Charleroi installe donc des compteurs communicants. C’est un nouvel outil, proposé par la SWDE. "Ici à la caserne, le bâtiment occupé par Charleroi Entreprendre a déjà son propre compteur. Il communique heure par heure la consommation. La moindre anomalie, la moindre consommation anormale est très rapidement analysée et permet une intervention rapide". Il s’agit en fait de multiplier les points d’analyses. De diviser le réseau de distribution en sections plus petites en les dotant individuellement de leur propre compteur. À la manière d’un téléphone, chaque compteur envoie ses données toutes les heures. "On a comme ça une image de la consommation presque en temps réel". Depuis 2015, un précédent outil développé par Orès et la SWDE existait déjà mais la transmission des données n’était pas aussi fréquente ni aussi fiable.

"Grâce à ce système, les plombiers de la Ville voient immédiatement le résultat de leurs interventions", explique Xavier Desghain, l’échevin en charge des bâtiments et de la transition écologique. "Pour eux c’est évidemment une motivation. Et pour la Ville, c’est une économie". Un investissement qui procure une SOURCE de satisfaction face aux FUITES !