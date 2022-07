Charleroi débute sa saison sans peine en s’imposant 3-1 face à Eupen, timide sur cette rencontre

Après un match inaugural entre le Standard et la Gantoise vendredi, le premier week-end de la saison de Pro League se poursuit avec la rencontre entre Charleroi et Eupen. Et c’est le club carolo qui s’est imposé, plutôt aisément face au KAS Eupen 3-1.

Une première mi-temps sans flammes au stade du pays de Charleroi. Eupen opère trois tirs cadrés sans parvenir à les transformer et ne montre pas grand-chose offensivement. De son côté, Charleroi ouvre le score sur le seul tir cadré des Zèbres. Sur une très belle combinaison, c’est Anas Zaroury qui creuse l’écart à la 19e minute grâce Zorgane, très présent et très efficace dans ce match (1-0). Dans les dernières minutes de la première période, la fatigue se fait ressentir dans les deux équipes qui enchaînent des fautes techniques.

En remontant sur le terrain, les Carolos semblent en meilleure forme. Après une très belle frappe sur coup franc de Morioka, interceptée par Nurudeen, le club marque son deuxième goal grâce à une magnifique tête de Loic Bessilé très bien servi par Morioka, encore lui, sur corner (2-0). Eupen tente une contre-attaque et la défense carolo manque de réactivité, Charles-Cook rentre dans le rectangle mais son tir termine juste à côté des filets. N’Dri, fraîchement arrivé chez les Pandas, essaye lui aussi de réduire l’écart grâce à un beau tir cadré mais le portier carolo ne lui laisse aucune chance.

Mais les efforts finissent par payer, à un quart d’heure de la fin, N’Dri retente le coup sur un angle fermé et va trouver les filets de Koffi qui aurait certainement pu montrer mieux sur ce ballon (2-1). En fin de rencontre les Eupenois prennent des initiatives et se montrent plus offensifs mais n’inquiètent pas les Carolos qui enfoncent un dernier un clou à la toute dernière minute grâce à Gholizadeh (3-1).