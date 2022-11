Charleroi : de nombreuses activités pour ce week-end du 26-27 novembre au Quai10

Le Quai10, lieu de culture hybride à Charleroi, propose à la fois cinéma et jeux vidéo. Le concept est simple : des films d’auteur comme mainstream à l’affiche (toujours en version originale ! ) et un espace vidéoludique pour découvrir l’univers des jeux vidéo. En ce froid week-end de novembre, le Quai10 vous a concocté un programme qui a de quoi vous réchauffer :

À l’occasion du Mois du Doc qui diffuse des documentaires partout en Wallonie et à Bruxelles, le Quai10 organise une soirée Ciné Docu le 24 novembre à 20 heures. Le film documentaire Austral sera projeté avec la présence de son réalisateur Benjamin Colaux qui présentera son film en début de séance. La projection sera suivie d’un débat. Ce film a reçu le Grand Prix au BRIFF 2022 dans la catégorie nationale.

Samedi 26 novembre, c’est dans la salle des jeux vidéo que se passe l’action ! Un défi est lancé pour les joueurs les plus aguerris : la cinquième édition du tournoi A gem and smash en collaboration avec l’AGEM (Association de Gaming et d’E-Sport de Mons). Les manches seront diffusées en live sur Twitch et projetées dans une des salles de cinéma du Quai10.

Dimanche 27 novembre à 18 heures, le lieu organise sa première discussion entre professionnels du cinéma, avec pour thème "Développer un projet cinématographique alternatif en Belgique." La discussion sera suivie d’un verre et la projection du film culte Massacre à la tronçonneuse. Autour de la table sont conviés : Fabrice du Welz (réalisateur Inexorable, Adoration…), Guy Delmote (co-créateur du BIFFF), Jérôme Vandewattyne (réalisateur Spit’n’Split), Jean-Yves Roubin (producteur Frakas Productions) et Camille Bertrand (distributrice O’Brother Distributions). Le ticket comprend la discussion, une bière et le film.

Enfin, comme chaque fin de mois, c’est le Dimanche des familles à l’espace jeux vidéo. Des activités autour de jeux destinés aux familles sont proposées et bien sûr tout le week-end de nombreux films sont à l’affiche !