Charleroi-Courcelles : une équipe pour maintenir les enfants en difficulté dans l’enseignement ordinaire

C’est une décision qui trop souvent peut s’apparenter à un accident de parcours. Certains enfants présentent des difficultés en classe et sont transférés vers l’enseignement spécialisé. Chez certains, un trouble léger a effectivement été diagnostiqué, pour autant, la solution n’est là, de simples aménagements dans l’enseignement ordinaire sont suffisants.

C’est pour cette raison que le pôle territorial Charleroi-Courcelles a été créé il y a un peu plus d’un an. Concrètement, c’est une équipe de professionnels pluridisciplinaire chargée d’accompagner, de former et d’informer enseignants et élèves pour permettre la continuité d’un parcours scolaire classique.

Repenser l’inclusion

Auparavant, l’intégration ou l’inclusion des élèves atteints de troubles nécessitait un accompagnement au cas par cas, élève par élève. Désormais, il y a une volonté de changer de méthode. L’idée est d’outiller les enseignants dans les établissements ordinaires pour permettre d’inclure un plus grand nombre d’élèves, en ce compris ceux qui n’ont pas été diagnostiqués.

C’est pourquoi la réforme de l’Enseignement du "Pacte d’excellence" permet aux pouvoirs organisateurs de se regrouper pour former une nouvelle structure : un pôle territorial. Ce pôle se matérialise en une équipe pluridisciplinaire de professionnels des différents domaines pédagogiques et paramédicaux. Instituteurs et logopèdes ou encore ergothérapeute s’y côtoient. "La mission du pôle territorial c’est d’essayer que les enfants restent à leur bonne place par rapport au cursus scolaire. C’est-à-dire que s’ils ont des difficultés, il est important qu’ils puissent rester avec leurs camarades et leurs enseignants" explique David Richir, le directeur du Pôle et directeur de l’école spécialisée "Les cerisiers" à Marcinelle.

Dans le cas du pôle Charleroi-Courcelles, les pouvoirs organisateurs communaux de neuf communes sont regroupés (Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Fleurus, Gerpinnes, Sivry-Rance, Viroinval et Walcourt). Cela représente 71 écoles et 17.000 élèves.

Un trouble, une boîte à outils

Dans la mallette de la cognition mathématique, on retrouve par exemple une table de Pythagore, dans la mallette des difficultés attentionnelles, un time-timer ou encore un casque antibruit. Ces objets sont accompagnés de documents ressources, d’exemples d’horaires de travail ou de stratégies pour permettre à l’enfant de poursuivre son parcours scolaire normalement. Si ça ne vous parle, c'est normal et c'est pour cela que l'expertise de l'équipe du pôle est essentielle à l'application concrète de ces ressources.

Ces outils ont été développés par le fruit d’une collaboration entre l’équipe du pôle et les enseignants qui font appel à eux. Concrètement, l’idée est de travailler ensemble pour identifier les difficultés propres à chacun avant de mettre en pratique l’expertise apportée par le pôle sans jeter à la poubelle les dispositifs déjà mis en place par les enseignants.

"Les enseignants ne sont pas des thérapeutes, c’est pourquoi on leur demande de nous expliquer quelles difficultés ils rencontrent avec certains élèves. Ensuite, nous pouvons aider à identifier certains troubles comme la dyslexie, la dyscalculie ou un trouble du spectre autistique", détaille Anne Kuza, logopède et membre du pôle.

Finalement, une attention est systématique apportée au caractère "raisonnable" des aménagements. Ainsi, la direction, le corps enseignant, l’élève et ses parents sont invités à signer un protocole qui doit permettre l’épanouissement social et pédagogique de l’enfant.

L’équipe est vouée à s’agrandir pour finalement remplacer le parcours d’intégration classique dans la région. Les deux institutrices, les deux logopèdes et l’ergothérapeute qui la compose seront rejoints par une quinzaine d’autres membres d’ici quelques années. Avec toujours de nouvelles disciplines comme des kinésithérapeutes ou des neuropsychologues.