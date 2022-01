Charleroi : contre le harcèlement et les agressions sexuelles en rue, la ville veut adopter le nom de code "AskforAngela"

A Charleroi, c’est l’ASBL Charleroi Centre-Ville qui aura la charge de sensibiliser les établissements à ce projet. Les volontaires bénéficieront d’une formation dispensée par la Maison Plurielle et Vie Féminine. Car le tout n’est pas d’accueillir une personne en danger, mais de savoir aussi comment agir. Alicia Monard détaille : "Analyser la situation et prendre en charge la personne, cela doit s’apprendre. Et il faut aussi savoir ce qu’il faut faire. Appeler la police si la menace est réelle. Une ambulance s’il y a eu des coups. Un taxi ou des proches pour permettre à la victime de rentrer chez elle en toute sécurité sans devoir ressortir seule dans la rue, au risque d’être à nouveau suivie…". L’échevine espère la mise en place du système pour ce printemps. Les établissements partenaires seront identifiables grâce à un autocollant sur leur devanture.