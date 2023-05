Charleroi : cinquante jeunes ont présenté un court-métrage empreint de leur vécu au "Clap d’or"

Une cinquantaine d’adolescents participaient ce samedi au Quai 10 à Charleroi au "Clap d’Or", un festival de courts métrages qui s'est déjà déroulé à Liège le 15 avril. Ici, les jeunes participants sont les concepteurs, les scénaristes et les comédiens de leur propre production. Entourés par l’asbl Accompagnement des Jeunes en Milieu Ouvert (AJMO), par la Maison de jeunes La Broc, l’Eveil et le Quai 10, nombre de ces jeunes étaient fébriles à l’heure de la projection. Ainsi Rosalie, une jeune actrice qui, sur son 31, s’apprête à présenter le court métrage dans lequel elle joue : "La salle est impressionnante… Je suis pressée", avoue-t-elle sous les yeux de sa maman qui l’accompagne et la soutient. "Je suis très très fière et pas seulement de ma fille, c’est vraiment une équipe de choc", confie cette maman.

La valorisation par la création

Les thèmes abordés sont évidemment ceux qui touchent les jeunes d’aujourd’hui dans leur quotidien. Il est question des réseaux sociaux, des discriminations, du harcèlement. "Dans ce court-métrage, j’incarne la personne qui se fait harceler", livre cette participante. "On voit que je suis à bout et c’est évidemment pour montrer que ce phénomène existe partout et qu’il faut que cela s’arrête".

Ces jeunes festivaliers ont des parcours divers parfois tortueux. Certains sont en décrochage scolaire, d’autres sont en institution, leur itinéraire est souvent fort éloigné du long fleuve tranquille. "Ces jeunes ont pour la plupart été confrontés à de nombreux échecs", explique Sergio Costabeber, l’organisateur du festival. "Ici, ils ont réussi à aller au bout d’un projet, un projet dans lequel ils se sont investis tout au long de l’année".

Leur présence dans une production de ce festival constitue de toute manière une valorisation. Et pour cinq d’entre eux cette valorisation a été magnifiée par l’obtention d’un prix.