Charleroi chasse les dépôts de poubelles sauvages

Avant la phase de répression, il y a eu celle de prévention. Il y a plusieurs semaines les habitants de Charleroi ont reçu un courrier leur rappelant le règlement général de police et les infractions à ne pas commettre. La commune vise surtout à s’attaquer aux dépôts sauvages de déchets dans les rues de la ville, c’est l’incivilité la plus communément commise et surtout la plus visible.

Pour y remédier, le responsable du service des agents constatateurs, Cédric Nemeghaire, organise, une fois par semaine, des tournées avec des personnels de TIBI, l’intercommunale en charge du ramassage des déchets et des policiers. A Charleroi, Les jours de collecte sont le mardi et le jeudi. "Aujourd’hui nous sommes Lundi ça veut dire que les gens, s’ils respectent le règlement doivent sortir leurs poubelles sur le trottoir à partir de 18 heures. Tout ce que nous constaterons ce matin constituera une infraction au règlement de police