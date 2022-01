Charleroi : "Chantons sous la pluie" au PBA : 7 représentations en 4 jours !

C’est un véritable défi artistique que toute la troupe de la comédie musicale "Chantons sous la pluie" va relever dès ce soir au PBA, le Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Ils vont proposer 7 représentations en 4 jours. C’est 2 fois plus que la normale pour ce type de grosse production. "C’est une manière de protester contre la jauge absurde de 200 personnes maximum qui est imposée, explique Patrick Leterme, un des artistes à la tête de cette production. Il y aura 1600 sièges vides alors qu’en respectant le protocole strictement, on pourrait avoir 1000 spectateurs. Cette jauge, qui ne tient pas compte de la grandeur des salles, est un non-sens."

Cette création, qui est en répétition depuis 2 ans maintenant, n’a jusqu’ici jamais pu être présentée au public belge à cause de la pandémie. Ce sera chose faite dès ce soir même si la décision prise par le PBA de maintenir ces 4 jours de représentation est économiquement irrationnelle :" Quand on connaît le coût d’une telle production, évidemment que ce n’est pas rentable économiquement, constate François Langlois, employé du Palais des Beaux-Arts mais qui est aussi un des artistes de cette comédie musicale et qui sera donc sur scène. Le PBA va perdre de l’argent en accueillant seulement 200 personnes par représentation, c’est clair ! Mais artistiquement par contre, c’est une décision magnifique et heureusement que certains osent prendre de telles décisions face à l’absurdité des normes qu’on nous impose."

Dès ce soir donc, c’est parti pour 7 représentations jusqu’à dimanche : "Ce rythme est tout à fait anormal pour ce type de productions qui sont très lourdes et très éprouvantes, poursuit Patrick Leterme. Elles ne s’enchaînent jamais comme cela. Mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle ! Et en plus, on est tous en demande, on sera tous heureux d’enfin pouvoir rejouer devant un public même clairsemé dans cette immense salle."

Et un des responsables du théâtre de conclure en formulant un souhait pour ces représentations exceptionnelles : "le plus beau cadeau pour nous serait qu’à chaque représentation, les 200 personnes présentes applaudissent pour 1000 !"