Charleroi : besoin urgent de dons de sang !

Après une période de vacances, c’est habituel : les stocks de sang sont en baisse mais, en ce mois de janvier, la vague Omicron aggrave encore plus cette pénurie saisonnière.

"Tous les groupes sanguins et tous les types de dons sont concernés, détaille le docteur Guerlency Michel, responsable "collecte" du centre de don de sang de Charleroi. C’est en cela que la pénurie est exceptionnelle. Il y a beaucoup moins de donneurs qui se présentent que d’habitude"

"Le téléphone sonne beaucoup, explique Cindy Drion, infirmière en charge de l’accueil du centre, mais la plupart du temps ce n’est pas pour prendre RDV mais plutôt pour l’annuler à cause de la pandémie."

"Ce qui pose problème, renchérit Guerlency Michel, ce sont les écartements, soit à cause des contaminations, soit quand on revient d’un voyage à l’étranger. A cela s’ajoute le télétravail qui, depuis le début de la pandémie, nous prive d’une partie des donneurs."

A quelques kilomètres du centre de dons, l’unité de soins intensifs de l’hôpital Marie Curie de Lodelinsart suit de très près l’évolution de la situation. "Le service des soins intensifs, c’est un de nos services où les poches de sang sont vitales, explique le docteur Michaël Piagnerelli, médecin du service des soins intensifs et un des responsables de la gestion du stock de sang à l’hôpital Marie Curie. Pour un certain nombre de pathologies traitées dans notre service, on ne peut tout simplement pas se passer de ces poches de sang. Et comme il n’y a pas d’alternative, nous devons être certains que nos stocks sont suffisants en permanence pour agir parfois très vite. Du coup, on est évidemment souvent les premiers à tirer la sonnette d’alarme et c’est ce qu’on vient de faire évidemment."

Dans ce contexte donc, un appel général aux dons de sang, aux donneurs habituels mais aussi aux nouveaux donneurs est lancé. Si vous êtes candidat, tous les renseignements se trouvent sur le site dondesang.be ou par téléphone au 071/532.999.