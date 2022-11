Charleroi : apprendre à programmer un robot dès le plus jeune âge

Favoriser l’inclusivité numérique, dans une société où l’informatique est de plus en plus présent, c’est l’objectif du stage. "Ce stage s’adresse aux enfants de tous les milieux socio-économiques. Mais parfois, on se rend compte que ce stage est une entrée dans le numérique pour une famille entière. Un enfant vient, par exemple, de nous expliquer qu’il allait désormais pouvoir apprendre à ses parents à quoi sert internet. Il faut savoir que certaines familles n’ont pas un ordinateur chez elles, n’ont pas les bonnes notions", explique Emilie Maquet, manager à la Fondation Becentral.