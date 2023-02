Charleroi : apprendre à dessiner à travers le manga

Ethan, 9 ans, participe à ce stage pour une bonne raison : il rêve de savoir dessiner ses personnages favoris. "Mon manga préféré, c’est Dragon Ball, j’ai vu l’animé en boucle. Avec un copain, on faisait du coloriage et on voulait faire des dessins Dragon Ball, mais on n’y arrivait pas vraiment. C’est pour ça que j’ai envie d’apprendre à dessiner", raconte Ethan.

D’autres participants dessinent depuis plus longtemps. C’est le cas de Clément, 11 ans : "Le dessin de manga, c’est ma passion. J’ai commencé à sept ans. J’aimerais surtout apprendre les ombres, parce que je n’y arrive pas vraiment". Stella, elle, aimerait se focaliser sur les yeux des personnages. "J’aime beaucoup les yeux, car il y a beaucoup de petits détails", dit-elle.

Selon l’illustrateur et dessinateur Faël Grégoire, alias Mokiris, le manga est une porte d’entrée au dessin : "D’abord, ils accrochent aux histoires, aux personnages car souvent, les sujets les touchent plus que d’autres genres. Et puis comme ils aiment les personnages, ils ont envie de les dessiner".



Alors, à ses côtés, les enfants apprennent, corrigent, s’améliorent avec à la fin du stage, l’objectif de pouvoir dessiner un personnage de A à Z pour tous les participants. Car si certains sont déjà expérimentés, d’autres débutent. "Ce n’est pas facile d’apprendre tout seul de son côté", ajoute-t-il.

C’est alors avec plaisir qu’ildonne des conseils aux apprentis mangakas : "C’est très chouette, c’est complémentaire avec mon activité qui est assez solitaire. J’aime partager avec ces jeunes, qui sont un peu comme moi j’étais lorsque j’étais enfant. Ça me nourrit dans un sens".