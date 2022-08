Charleroi : 66 ans après le drame de Marcinelle, le site du Bois du Cazier ne cesse de se réinventer

Cette année 2022 est une année exceptionnelle pour le site du Bois du Cazier, qui commémore trois dates : les 200 ans de l’ouverture de la mine (alors une concession), les 20 ans de l’ouverture du lieu au public et les 10 ans de la reconnaissance par l’UNESCO. Un site prestigieux et empli d’histoire(s) qui n’a donc été ouvert au public qu’il y a vingt ans. Entre la catastrophe et 2002, que s’est-il passé ? Jean-Louis Delaet revient sur les événements : "on a repris le travail une fois que les derniers corps ont été remontés. On a retravaillé quelques années et prolongé par une grève des mineurs de fond. Ils ne voulaient pas qu’une deuxième fois le silence ne s’abatte sur leurs camarades morts. Donc, en 1967, la fermeture du site fut complète". S’ensuivit une période de captage du gaz de grisou quelques années durant puis un abandon progressif des lieux.

"Il a fallu que la communauté italienne, les anciens mineurs, suivis par la Ville de Charleroi et la Région wallonne – qui a inscrit la requalification du site dans le cadre des fonds structurels européens — pour que l’on reconstruise les lieux". Et ce fut un travail de longue haleine : "il faut savoir qu’on a tout reconstruit grâce à la Région wallonne et aux fonds européens", souligne le directeur. "Et à l’intérieur, puisque les anciens patrons avaient tout mitraillé pour récupérer de l’argent, tout ce que l’on découvre, c’est du matériel minier qui a été apporté d’autres charbonnages".