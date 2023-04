Charleroi : 4 pavés brillent devant le 35 du Boulevard Jacques Bertrand

Des pavés comme ceux qui ont été placés ce jeudi, il en existait déjà à Charleroi. Particulièrement dans les rues de la Ville Haute qui concentrait avant la Deuxième Guerre Mondiale une importante partie de la communauté juive carolo. Sur le monument aux martyrs juifs victimes du nazisme, dans le cimetière de Marcinelle, on découvre 445 noms. Mais d’après Vincent Vagman qui a rédigé un ouvrage "Présence juive à Charleroi – Histoire et Mémoire", il est plus juste de parler d’environ 600 juifs qui furent arrêtés en région carolo avant d’être déportés et exterminés dans les camps de la mort nazis.

Meyer Zalc est le président de l’Association pour la Mémoire de la Shoah. "Des pavés de la mémoire, il doit y en avoir quelque 700, en Belgique. Et il y a urgence d’en installer encore car les derniers témoins disparaissent. Moi-même, j’ai 85 ans. Je suis un enfant caché, j’ai donc échappé à la déportation. Mais pas ma famille. Il faut en placer, de ces pavés, mais surtout les faire connaître. Avant chaque pose de pavés, nous nous rendons dans les écoles pour expliquer aux élèves. Les leur montrer et leur expliquer ce qu’ils représentent. Ce sera à eux, plus tard, d’assurer la mémoire et la transmission".

Ce jeudi, il y avait deux classes de l’école communale des Haies de Mont-sur-Marchienne. Il y a quelques jours, il avait effectivement reçu Dominique Delescaille. Et dans une de ces deux classes, en quatrième primaire, il y a l’arrière-arrière petite fille de Regina Lewkowitz.