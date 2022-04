Chargeur universel : une première étape franchie au Parlement européen, en faveur du port USB-C

"Sachant que 500 millions de chargeurs pour dispositifs portatifs sont expédiés chaque année en Europe et qu’ils génèrent entre 11.000 et 13.000 tonnes de déchets électroniques, un chargeur unique permettra d’agir en faveur de l’environnement, de favoriser la réutilisation d’anciens produits électroniques, de réaliser des économies et de réduire les coûts superflus pour les entreprises et les consommateurs", a fait valoir le rapporteur Alex Agius Saliba (S&D), dans un communiqué.

Au vu de la pratique de plus en plus répandue du chargement sans fil (induction électromagnétique), les eurodéputés invitent aussi la Commission européenne à présenter une stratégie d’ici à la fin 2026 garantissant un niveau minimum d’interopérabilité pour toutes les nouvelles solutions de chargement.