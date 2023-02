Chargeur universel : comment Apple pourrait essayer de contourner la loi européenne ?

Comme l’explique le site MacRumors, "on ne sait pas si cet ajout pourrait avoir des implications majeures sur les fonctionnalités des nouveaux appareils, mais il est possible qu’Apple limite les fonctionnalités comme la charge rapide et le transfert de données à haut débit aux câbles certifiés Apple et MFi."

Il faudra attendre l’annonce de l’iPhone 15 pour en savoir plus. Mais notons que sur d’autres appareils, notamment l’iPad, Apple utilise déjà l’USB-C et ne bride pas le port.