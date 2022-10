Charger votre téléphone sans électricité ? Récupérez un vieux vélo et pédalez !

Si vous souhaitez un système plus facile à monter, le Professeur Fabrizio Bucella vous suggère de monter une dynamo sur un vélo d'appartement. Celle-ci vous permettra de faire un peu d'exerice et de recharger votre téléphone. Vous avez le choix entre une dynamo classique, aussi appelée dynamo bouteille, et une dynamo électro-magnétique. Si vous vous procurez une dynamo électro-magnétique, vous éviterez les frottementss, ce sera moins fatigant et plus efficace.