Charbon, charbon de bois, pellets : les prix s’envolent

Chez nous, beaucoup de personnes se chauffent encore au charbon : "On livre encore 40/50 clients par jour, on pourra encore les livrer un certain temps, mais qui va être très court si on ne trouve pas de solution de remplacement. Avant, on aurait encore pu se rabattre sur la Chine pour importer du charbon, mais actuellement, on ne peut plus rien importer de Chine non plus."

Le prix des pellets également à la hausse

Le pellet également connaît une flambée des prix. Jo Piron vend environ 33.000 tonnes de pellets par an. Il constate que la guerre en Ukraine a aussi une répercussion sur ses ventes : "Actuellement, la production de pellets en Ukraine était de 500.000 tonnes, et en Russie, de 2.500.000 tonnes, ce qui va représenter 3 millions de tonnes de pellets. Tout n’était pas importé sur l’Europe bien entendu, mais une bonne partie était importée, et ça va devoir être compensé, mais, malheureusement, tout ne pourra pas être compensé par les usines actuellement sur l’Europe. Le prix du pellet, malheureusement, va aller vers une augmentation également pour un manque de pellets dans les mois à venir."

Vers une pénurie de charbon de bois ?

La crise en Ukraine a aussi des conséquences sur le charbon de bois : "Beaucoup de charbon de bois importé vient d’Ukraine. Dans un premier temps, les prix de transport ont flambé de 1300 euros le camion à 3000 euros par camion. Mais, le gros problème qu’il y a actuellement, suite à la guerre, suite à l’embargo, c’est que plus rien n’arrive pour le moment, des sommes d’argent de ma part ont été envoyées là-bas, et on n’a plus aucune nouvelle. Il risque d’y avoir pénurie de charbon de bois également cet été, surtout si l’été est très beau."