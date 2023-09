"Chaque semaine, une dizaine d’enfants ou d’adolescents ont choisi de mourir" : au Japon, l'état d'alerte face au suicide des jeunes

Au Japon, les autorités sont en état d’alerte. Le ministère de l’Éducation en l’occurrence, mais aussi les directions d’école, les parents d’élèves et les associations de prévention du suicide.

À Tokyo, où, comme dans l’ensemble du Japon, on redoute que le début de l’année scolaire — on est en plein dedans — prenne une tournure dramatique. Tous les ans à cette période, un grand nombre d’écoliers commettent l’irréparable, ils mettent fin à leurs jours. Bernard Delattre, correspondant de la RTBF dans ce pays, précise que l’an dernier, 514 Japonais âgés de moins de 18 ans se sont suicidés. "Imaginez, ça veut dire que chaque semaine, une dizaine d’enfants ou d’adolescents ont choisi de mourir. Année après année, ce bilan macabre augmente. Pourtant dans le même temps, on compte de moins en moins de petits Japonais en raison de la dénatalité."

Des chiffres sont alarmants, ajoutons que l’an dernier, toujours au Japon, plus de 600.000 cas de harcèlement scolaire ont été recensés. D’après les spécialistes, précise Bernard Delattre, ce n’est que le pic de l’iceberg. "Il faut multiplier ce chiffre par deux, voire par trois, pour avoir une idée de l’ampleur réelle du fléau. Donc au total, un à deux millions d’écoliers japonais sont vraisemblablement victimes de harcèlement."