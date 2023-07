Vers 10 heures ce samedi une trentaine de pilotes belges de la compagnie Ryanair se sont réunis dans le hall des départs de l'aéroport de Charleroi. Ils ont ensuite formé une ligne devant l’aéroport. Le symbole est fort en ce week-end de départ en vacances. La grève est partielle mais 17.000 des 60.000 passagers prévus ce week-end seront impactés.

Des pilotes de tous âges et toutes expériences, André Faber est pilote dans la compagnie irlandaise depuis 17 ans, il explique les raisons de la grève : "Nous n’avons jamais réussi à retrouver notre salaire d’avant Covid, nous avons perdu 17% de notre salaire, en pleine inflation". De manière anonyme, l’un des pilotes nous confirme : "J’ai une famille et j’ai de plus en plus de mal à payer les factures."

André Faber s’inquiète aussi de la fuite de compétences : "Chaque mois, ce sont 4 à 5 pilotes Ryanair expérimentés qui partent vers d’autres compagnies. Là où les salaires sont meilleurs et les conditions de travail respectables". Des chiffres confirmés par le syndicat CNE.