Chaque jour, plus de 40 accidents du travail sont recensés en province de Liège: "Mon frère est décédé à 27 ans. Il a été pris dans une machine"

Plus de 40 accidents du travail sont déclarés chaque jour dans le secteur privé en province de Liège. Un chiffre qu'il est bon de rappeler en cette journée mondiale de la sécurité et de la santé au boulot.

Pour plus de 6 travailleurs sur 10, les conséquences de ces accidents sont plus ou moins graves: soit une incapacité temporaire, soit permanente. En 2021, parmi les presque 10.000 accidents déclarés, il faut même constater 3 accidents mortels sur le lieu du travail. Ces chiffres, c'est la CSC qui les révélait mercredi. Le syndicat réunissait à Verviers environ 130 de ses délégués pour une journée consacrée à la santé, la sécurité et le bien-être au travail.

Mon frère est décédé à 27 ans. Il a été pris dans une machine

Il y a 4 ans, Dorian était ouvrier intérimaire. Il venait à peine depuis quelques jours de signer un CDI quand il décède sur son lieu de travail à Flémalle. Sa sœur, Roxane Sonnet, témoigne: "Mon frère est décédé à 27 ans. Il a été pris dans une machine. On lui a expliqué comment détourner les systèmes de sécurité pour faire plus de productivité et utiliser la machine qui était défectueuse. Il y avait un problème de fonctionnement. Il n'était pas qualifié pour ce poste puisqu'il était simple ouvrier, mais il est allé débloquer l'élément qui bloquait, et le système de sécurité de la machine n'a pas fonctionné, et elle s'est remise en marche alors qu'il était à l'intérieur. Il a été déchiqueté et est décédé sur le coup."

Les jeunes et les intérimaires plus à risques

Thomas Gérard, permanent CSC, constate deux profils plus à risques chez les travailleurs: "Ce sont d'une part les jeunes de moins de 20 ans, et d'autre part les intérimaires qui sont victimes plus régulièrement d'accidents de travail, deux fois plus, pour des raisons assez similaires, c'est-à-dire le manque de connaissance du risque parce qu'ils ont un poste changeant, ils ont des missions courtes, et ils ne sont pas habitués aux équipements et aux machines."

Autre constat: le manque de mesures de contrôle des usines en matière de sécurité. "Les inspecteurs du bien-être sont à peine 12 en province de Liège, 125 pour tout le pays", dénonce le syndicat.

Précisons que la construction, la logistique et le commerce sont les 3 secteurs les plus concernés par des accidents du travail.